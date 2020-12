Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim - Unfall im Gegenverkehr, Vollsperrung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

InsheimInsheim (ots)

Am 11.12.2020 gegen 19:12 Uhr befuhr ein 20-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Herxheim zusammen mit zwei minderjährigen Freunden die L543 von der Anschlussstelle Insheim in Fahrtrichtung Herxheim. Etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle verlor der 20-Jährige die Kontrolle über seinen Kleinwagen Peugeot 207. Als Unfallursache ist eine nicht den Wetter- und Straßenverhältnissen angepasste Geschwindigkeit anzunehmen. Trotz montierten Winterreifen und Gegensteuern gelang es dem Fahranfänger nicht die Kontrolle über sein Fahrzeug zurück zu erlangen, sodass er in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er mit dem Fahrzeug eines 47-Jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße. Nach jetzigem Ermittlungsstand kam dieser durch die Kollision mit seinem Kleinwagen Toyota Yaris nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum und dreht sich daraufhin um die eigene Achse. Der Peugeot Fahrer kam durch die Kollision ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und kam etwa 80 Meter später in einem Feld zum Stehen. Da sich die Türe des Toyota nicht mehr öffnen ließ, wurde der 47-Jährige durch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Herxheim/Pfalz aus seinem PKW befreit. Allem Anschein nach wurden beide Fahrer im Bereich der Schulter jeweils nur leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Mitfahrer des 20-Jährigen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenssumme dürfte sich auf rund 11.000EUR belaufen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Durch den Einsatz von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt sowie die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn musste die L543 bis 21:00 Uhr komplett gesperrt werden.

Der 20-jährigen Fahrer des Peugeot wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

PK Enderes



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell