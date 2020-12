Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeit überwacht

Waldrohrbach / SteinfeldWaldrohrbach / Steinfeld (ots)

Am Freitagvormittag, dem 11.12.2020, wurden in der Ortsdurchfahrt Waldrohrbach und auf der L546 bei Steinfeld Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei insgesamt 117 gemessenen Fahrzeugen kam es zu 23 Beanstandungen. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 86 km/h in der 50er-Zone gemessen

