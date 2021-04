Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Kreis Tuttlingen) Autofahrerin prallt gegen Bauzaun (10.04.2021)

Geisingen (ots)

Einen Unfall mit Blechschaden verursacht hat eine Autofahrerin am Samstagabend gegen 21 Uhr auf der Straße "Am Espen". Eine 22-jährige Ford Fiesta Fahrerin kam in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte gegen einen massiven Bauzaun. Dabei beschädigte sie ihr Auto so stark, dass es von einem Abschleppdienst aufgeladen werden musste. Der Sachschaden an Auto und Zaun beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

