Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei fahndet mit Phantombild nach Trickdiebin

Kaiserslautern (ots)

Am 28. April wurde eine Seniorin Opfer eines dreisten Trickdiebstahls und verlor dabei ihre gesamten Ersparnisse (wir berichteten https://s.rlp.de/YY2dQ).

Die Geschädigte war am Nachmittag vor einem Einkaufsmarkt in der Kaiserslauterer Zollamtstraße unterwegs. Auf dem Parkplatz sprachen sie zwei Frauen an.

Die Unbekannten gaben sich als Wunderheilerinnen aus. Sie verwickelten die ältere Dame in ein Gespräch. Dabei suggerierten sie ihr, dass sie sterben müsse, wenn sie sich nicht an die Anweisungen der Täterinnen halten würde. Die "Heilerinnen" forderten ihr Opfer auf, das zuhause aufbewahrte Bargeld zu holen. Damit wollten sie ein Ritual durchzuführen, um ihr Leben zu retten. Aus Angst ging die Seniorin in ihre Wohnung zurück und brachte wenig später in einer Tüte ihre gesamten Ersparnisse mit. Bei der Durchführung des "Rituals" vertauschen die dreisten Trickdiebinnen unbemerkt die Tüte mit dem Bargeld mit einer Tüte voller Papier.

Bevor die Geschädigte bemerkte, dass etwas nicht stimmte und sie übers Ohr gehauen wurde, hatten sich die beiden Frauen bereits entfernt. Sie konnten mit einem Bargeldbetrag von über 100.000 Euro unerkannt entkommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

Nach Angaben des Opfers hat die Polizei ein Phantombild der Täterin 1 erstellt. Wer kennt die Frau? Wer kann Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben? Wem ist die Frau möglicherweise bei einem gleichgelagerten Sachverhalt aufgefallen?

Das Phantombild sowie die Beschreibung der Täterinnen finden Sie auf der Fahndungsseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter www.polizei.rlp.de oder direkt hier https://s.rlp.de/dTvmQ. |mhm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell