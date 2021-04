Polizei Essen

POL-E: Essen: Falsche Wasserwerker machen Beute in zwei Fällen

Essen (ots)

45130 E.-Südviertel/ 45136 E.-Huttrop: In gleich zwei Fällen konnten gestern (13. April) falsche Wasserwerker Schmuck beziehungsweise Bargeld erbeuten. Gegen 10:20 Uhr wurde die Polizei von einer Seniorin (84) in die Isenbergstraße gerufen, dort hatte sich gerade ein Unbekannter mit ihrem Schmuck auf und davon gemacht. Der Trickbetrüger hatte kurz zuvor an der Tür der 84-Jährigen geklingelt und behauptet, ihr Nachbar habe einen Wasserrohrbruch bei sich bemerkt - deshalb müssten nun alle Leitungen im Haus überprüft werden. Als die Seniorin mit dem falschen Wasserwerker in den Keller ging, bat dieser sie, alle Leitungen aufzudrehen. Um ihren Schmuck zu schonen, legte die Frau ihn arglos auf der Kellertreppe ab. Nach kurzer Zeit bemerkte sie, dass der Unbekannte samt Schmuck aus dem Keller flüchtete. Der Tatverdächtige ist etwa 40 bis 50 Jahre alt und hat eine kräftige Statur. Seine Haare waren dunkel und zurückgekämmt. Er trug blaue Kleidung (vermutlich einen Blaumann) und wirkte "südländisch" auf die Seniorin. Gegen 12 Uhr klingelte es an der Tür einer Seniorin (80) in der Henricistraße in Huttrop. Auch in diesem Fall bat der angebliche Handwerker die Frau, ihre Wasserleitungen aufzudrehen. Während die Seniorin auf diese Weise im Badezimmer abgelenkt war, konnte der Unbekannte Bargeld erbeuten und damit flüchten. Der Tatverdächtige ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er trug einen weißen Arbeitsanzug mit schwarzen Applikationen und sprach Deutsch mit Akzent. Die Seniorin beschrieb ihn als "Südländer". Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell