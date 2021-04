Polizei Essen

POL-E: Essen: Fahrzeug überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen - Fahrer unverletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen (ots)

45359 Essen:

Am heutigen Morgen (13. April) überschlug sich aus bislang ungeklärter Ursache ein silberner Peugeot 308, woraufhin dieser auf dem Dach liegen blieb. Der 23-Jährige Fahrer blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Um 08:07 Uhr befuhr der Autofahrer die Frintroper Straße in Richtung Essen. Womöglich touchierte er einen Baum, welcher rechts am Fahrbahnrand steht und verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug. Nachdem es sich überschlagen hatte, blieb das Auto auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug begeben und kam mit dem Schrecken davon. Die Frintroper Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen der Unterstraße und der Straße Im Neerfeld gesperrt. /ViV

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell