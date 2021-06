Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendlicher verletzt Polizeibeamte

Kaiserslautern (ots)

Ein 17-Jähriger hat in der Nacht zu Mittwoch zwei Polizisten verletzt. Die Beamten wurden wegen einer Ruhestörung gegen halb zwölf in die Scheidstraße gerufen. Dort trafen sie auf eine größere Personengruppe, die eine Party feierte. Beim Erblicken der Streife ergriffen einige Partygäste direkt die Flucht. Der 17-Jährige griff im Treppenhaus des Wohnhauses einen Beamten unvermittelt an und schlug mit den Fäusten auf ihn ein. Ein anderer Beamter ging dazwischen, und gemeinsam konnten sie den Jugendlichen überwältigen. Beide Polizisten wurden dabei verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Auch der 17-Jährige zog sich bei dem Einsatz leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen wurde ein Pfefferspray gefunden und sichergestellt. Der junge Mann wurde seiner Mutter übergeben. Durch weitere Polizeibeamte wurde die Party aufgelöst und den Beteiligten ein Platzverweis ausgesprochen. Wegen Verstößen gegen die geltende Coronabekämpfungsverordnung müssen alle mit Post von der Ordnungsbehörde rechnen. |elz

