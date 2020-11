Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Türklingelanlage samt Kamera gestohlen

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Eine Türklingelanlage samt Kamera hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Montag, 2. November, gegen 1.30 Uhr an einem Reihenhaus im Stadtteil Westend an der Aachener Straße aus der Wand gerissen und gestohlen.

Der Dieb, der nach dem letzten aufgezeichneten Bildern mit einem weißen Fahrrad zum Hauseingang gelangt sein dürfte, hat augenscheinlich zudem versucht, den Briefkasten von der Wand zu reißen, da dieser nur noch lose an einer Schraube hing.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell