Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Drei Aufbrüche von Kraftfahrzeugen mit eingeschlagenen Scheiben und entwendeten Geräten und Werkzeugen im Stadtteil Rheindahlen-Mitte sind der Polizei Mönchengladbach angezeigt worden. In der Nacht zum Sonntag, 1. November, gegen 3 Uhr machte sich ein unbekannter Täter an einem Firmenwagen, einem VW Transporter, zu schaffen, der am Dietrich-Hülsen-Weg stand. Ein Zeuge sah den Täter in Richtung Gladbacher Straße flüchten, er verfolgte ihn, konnte ihn aber nicht mehr einholen. Die Täterbeschreibung: männlich, circa 1,90 bis zwei Meter groß, etwa 35 bis 40 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einem grauen Basecap auf dem Kopf, unterwegs mit einem Fahrrad. Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag - irgendwann im Zeitraum zwischen 0.15 und 8 Uhr - gab es auch zwei gleichgelagerte Fälle an der Andreas-Bornes-Straße. Dort waren zwei Fahrzeuge der Marke Opel betroffen.

Innerhalb weniger Tage ist in Odenkirchen-Mitte an der Pastorsgasse erneut ein Diebstahl aus Kraftfahrzeugen zu verzeichnen. Diesmal verschwanden aus einem Renault Trafic, an dem eine Fensterscheibe zerstört worden war, unter anderem Pakete und ein Tablet.

In einer Tiefgarage in Windberg an der Venner Straße hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Donnerstag, 29. Oktober, 17.30 Uhr, und Freitag, 30. Oktober, 7.10 Uhr, das Verdeck eines Alfa-Romeo-Cabrios aufgeschnitten. Aus dem Fahrzeug wurde aber nichts entwendet. Auch vier Kellerabteile in angrenzenden Räumlichkeiten wurden gewaltsam geöffnet. Die Beute beschränkte sich aber auf ein Paar Sportschuhe.

Zu allen Fällen gilt: Zeugenhinweise sollten an die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 übermittelt werden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell