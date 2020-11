Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Evangelische Kirchengemeinde in Rheydt: Einbruch

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Donnerstag, 29. Oktober, 22.30 Uhr, und Freitag, 30. Oktober, 11.30 Uhr, in Räumlichkeiten der Evangelischen Kirchengemeinde in Rheydt an der Wilhelm-Strauß-Straße eingebrochen.

Nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen hatten, gelangten sie in die evangelische Jugendeinrichtung. Nach ersten Feststellungen entwendeten die Einbrecher Bargeld.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

