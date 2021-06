Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfahrt missachtet - 7.000 Euro Schaden

Kaiserslautern (ots)

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind am Dienstagmorgen bei einem Unfall im südlichen Stadtgebiet entstanden. Kurz nach 7 Uhr waren an der Ecke Salingstraße/Velmannstraße ein Mercedes und ein Opel Corsa aufeinandergekracht. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Mercedes wurde jedoch so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es zu der Kollision, weil der 18-jährige Corsa-Fahrer dem von rechts kommenden Mercedes die Vorfahrt nahm. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden. Der Gesamtschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell