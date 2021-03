Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tatverdächtige Diebe begingen gleich mehrere Straftaten

Grevenbroich-Neukirchen (ots)

Sonntagnacht (14.03.), gegen 01:35 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung auf zwei Verdächtige in einem Garagenhof an der Ulmenstraße aufmerksam. Bei deren Überprüfung stellte sich heraus, dass sie unverschlossene Garagen geöffnet und Gegenstände in ihr Fahrzeug umgeladen hatten. Die Durchsuchung der Männer (31 und 33 Jahre alt) führte zudem zur Auffindung von Betäubungsmitteln und einem verbotenen Butterflymesser. Damit nicht genug, ein Drogenvortest ergab, dass der Fahrer Drogen konsumiert hatte, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er steht zudem im Verdacht, das Fahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnis gefahren zu sein.

Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

