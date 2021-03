Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendieb mit europäischem Haftbefehl gesucht

Grevenbroich-Kapellen (ots)

Am Mittwochnachmittag (10.03.), gegen 14:20 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft an der Straße "Am Rübenacker". Ein 40-Jähriger soll mehrere Flaschen Wodka gestohlen haben und war dabei ertappt worden.

Bei einer Überprüfung durch die hinzugerufene Polizei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein europäischer Haftbefehl aus Estland vorliegt. Der Festgenommene muss wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz noch eine Restfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 5 Monate verbüßen. Er wird einem Haftrichter beim Amtsgericht Mönchengladbach vorgeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell