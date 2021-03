Polizei Dortmund

POL-DO: Hinweisgeber entdeckt Wohnungseinbrecher - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0245

Der schnelle Hinweis zu einem möglichen Wohnungseinbrecher hat heute Nacht (7.3.) zur vorläufigen Festnahme eines 34-Jährigen durch die Polizei geführt.

Die verdächtigen Geräusche waren um 0.16 Uhr an einer Wohnung in der Mühlenstraße in Dortmund zu hören. Schnell rief ein 53-jähriger Zeuge die Polizei, nachdem er den mutmaßlichen Einbrecher an einem Wohnungsfenster entdeckt hatte und nicht mehr aus den Augen ließ.

Die Polizeibeamten nahmen den 34-jährigen Dortmunder vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Es entstanden mehrere Hundert Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell