Polizei Dortmund

POL-DO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 44 bei Anröchte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0243

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es gestern Abend (6.3.) auf der A 44 bei Anröchte (Höhe Parkplatz "Berge") gekommen. Aus noch unbekannter Ursache erfasste um 20.53 Uhr ein Autofahrer mit seinem BMW einen Fußgänger und verletzte ihn tödlich.

Zur Unfallzeit war ein 66-jähriger BMW-Fahrer mit seiner 66-jährigen Beifahrerin (beide aus Paderborn) auf der A 44 in Fahrtrichtung Kassel auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Aus nicht geklärten Gründen erfasste der Fahrer dann einen Fußgänger, der sich offenbar auf der Autobahn befand. Zur gleichen Zeit fuhr auch eine Polizeistreife auf der A 44 in Richtung Kassel. Die durch den Aufprall umherfliegenden Fahrzeugteile des BMW trafen den Streifenwagen und beschädigten diesen leicht.

Der 28-jährige aus Polen, der offenbar zu Fuß unterwegs war, verstarb an der Unfallstelle, er wurde offenbar durch den starken Aufprall tödlich verletzt. Nach jetzigem Kenntnisstand verletzte sich weiter niemand. An den beiden Autos entstanden Sachschäden von mehreren Tausend Euro. Bereits gestern Abend und auch am heutigen Vormittag setzte die Polizei einen Hubschrauber zur Unterstützung der umfangreichen Ermittlungen ein. Die Ermittlungen dauern an.

Die A 44 in Richtung Kassel blieb bis circa 00.30 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell