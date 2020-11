Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201116 - 1179 Frankfurt-Nordend: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

FrankfurtFrankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 10. November 2020, gegen 13.45 Uhr, standen ein 45-jähriger Radfahrer und ein Pkw auf der Rothschildallee, an der Ecke zur Friedberger Landstraße, vor der rotlichtzeigenden Ampelanlage.

Während der Pkw nach rechts in die Friedberger Landstraße abbiegen wollte, wollte der 45-jährige Radler der Rothschildallee in Richtung Eckenheimer Landstraße folgen. Offensichtlich übersah der/die Fahrer/in beim Abbiegevorgang den Radler und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Radfahrer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der/die Fahrer/in setzte die Fahrt in Richtung Friedberger Warte fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich um ein dunkel lackiertes Auto mit Frankfurter Kennzeichen gehandelt haben.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen Fahrer/in machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069-75510300 oder über die E-Mailadresse D620-extern.ppffm@polizei.hessen.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











