Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201115 - 1176 Frankfurt- Dornbusch/Eschersheim: Jugendlicher festgenommen

FrankfurtFrankfurt (ots)

(dr) Am Freitagabend nahm die Polizei einen 17-Jährigen fest. Zuvor flüchtete dieser mit anderen Jugendlichen vor einer Polizeistreife, nachdem auf der Eschersheimer Landstraße eine Sachbeschädigung gemeldet wurde.

Ein Zeuge meldete gegen 22:20 Uhr, dass es im Bereich der Eschersheimer Landstraße, Höhe U-Bahnstation Hügelstraße, zu einer Sachbeschädigung an einem Verkehrszeichen gekommen war. Polizeibeamte stellten vor Ort eine größere Gruppe Jugendlicher fest, die beim Erblicken des Streifenfahrzeuges ihre Beine in die Hand nahmen und in unterschiedliche Richtungen davonliefen. Einer der Flüchtenden konnte bei der Nacheile zu Fuß von einem der Beamten eingeholt und ergriffen werden, wobei beide zu Boden stürzten. Im weiteren Verlauf schlug dieser dem Polizisten ins Gesicht. Dabei verletzten sich der Jugendliche durch den Sturz und der Beamte durch den Schlag leicht. Der Jugendliche konnte nach dem Angriff festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Der Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell