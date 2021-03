Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall auf der Landstraße fordert drei Verletzte

Grevenbroich-Frimmersdorf (ots)

Gegen 16 Uhr, am Donnerstag (11.03.) rückten Rettungskräfte und Polizei zur Landstraße 116 in Höhe der Einmündung der Kreisstraße 39 aus. Dort waren bei einem Verkehrsunfall zwei Autos zusammengestoßen. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst behandelt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stießen die Pkw im Einmündungsbereich zusammen, als der 55-jährige Fahrer eines Opels die Landstraße 116, aus Grevenbroich kommen, in Richtung Bedburg befuhr und an der Einmündung der vorfahrtberechtigten Kreisstraße offenbar die von rechts kommende 41-jährige Fahrerin eines BMW nicht oder zu spät wahrnahm. Beide Fahrstreifen der Landstraße 116 (Geradeaus- und Rechtsabbiegerspur) sowie die Linksabbiegerspur der Kreisstraße 39 sperrte die Polizei für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen. Die stark beschädigten Autos barg ein Abschleppunternehmen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Kreis Neuss.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell