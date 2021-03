Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Jüchen - Polizei sucht Zeugen

Jüchen-Hochneukirch (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (10.03.) kam es zu mehreren Einbrüchen im Bereich Hochneukirch. Unbekannte hebelten an der Gesamtschule zwei Fenster auf und durchsuchten die Räume im Erdgeschoss. Hier erbeuteten die Täter mehrere Laptops. Durch ein eingeschlagenes Fenster drangen Einbrecher auch in das benachbarte Jugendcafe ein. Hier wurde ein Tresor gestohlen, der möglicherweise mit einem zuvor auf der Mühlenstraße entwendeten Anhänger abtransportiert wurde. Der Anhänger hat das Kennzeichen NE-FZ541.

In eine Firma auf der Peter-Busch-Straße wurde in der Nacht ebenfalls eingebrochen. Der oder die Täter versuchten zunächst ein Oberlicht aufzubrechen. Als dies misslang, hebelten sie eine Metalltür auf und durchsuchten das Gebäude. Erbeutet wurden zwei Winkelschleifer der Marke Hilti.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden. Ferner sucht die Polizei in dem Zusammenhang nach einer dunkel gekleideten Person, die eine Baseballkappe getragen haben soll. Der oder die Unbekannte wurde durch eine Zeugin gegen 00:30 Uhr in Tatortnähe gesehen.

