Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gleich zwei Männer ließen die Hosen runter - Polizeieinsätze in Meerbusch und Grevenbroich

Meerbusch/Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch (10.03.) erhielten Polizeibeamte zunächst gegen 8:45 Uhr einen Einsatz in Meerbusch, wo sich ein junger Mann an den Fahrradständern der U-Bahn-Haltestelle "Landsknecht" vor Zeugen entblößt haben sollte. Der Tatverdächtige hatte sich beim Eintreffen der Polizisten bereits entfernt, konnte jedoch aufgrund der Beschreibung der Zeugen in der Nähe angetroffen werden. Der 26-jährige Krefelder wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit zur Wache genommen.

In Grevenbroich hatten Polizeibeamte derweil einen ähnlichen Einsatz; gegen 10:30 Uhr wurden sie zu einem Lebensmittelgeschäft an der Rheydter Straße gerufen. Hier hatte ein 42-Jähriger vor Mitarbeiterinnen des Geschäfts die Hose heruntergelassen und angefangen zu masturbieren. Zuvor war es bereits zu Streitigkeiten zwischen den Angestellten und dem 42-Jährigen gekommen, der momentan ohne festen Wohnsitz ist. Die eintreffenden Polizeibeamten fanden den Mann vor dem Lebensmittelgeschäft sitzend und mit offener Hose vor und stellten zudem fest, dass der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Anschließende Tests bestätigten diesen Verdacht. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zwecks Ausnüchterung brachten die Polizisten ihn zur Wache.

Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Exhibitionisten meiden üblicherweise einen körperlichen Kontakt zu ihren Opfern. Sie wollen sich zeigen und vereinzelt auch damit ihre Opfer erschrecken, aber sie suchen erfahrungsgemäß keinen direkten sexuellen, körperlichen Kontakt. Die Polizei rät daher Opfern im Rahmen ihrer Möglichkeiten, kein Erschrecken und keine Reaktion zu zeigen, sondern den Exhibitionisten zu ignorieren, weiterzugehen und sich mit einer Beschreibung des Tatverdächtigen unmittelbar an die Polizei (110) zu wenden.

