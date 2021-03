Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Kiosk - Wer hat Beobachtungen gemacht?

Neuss-Weissenberg (ots)

Am Dienstagmorgen (09.03.), gegen 05:30 Uhr, kam es zum wiederholten Mal zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Neusser Weyhe. Eine Anwohnerin hatte einen lauten Knall gehört und wenig später eine Person beobachtet, die durch ein Loch in der Fensterscheibe aus dem Kiosk kletterte. Die Person trug eine helle Jeanshose, eine dunkle Mütze und hatte einen hellen Rucksack bei sich. Der oder die Unbekannte hatte zuvor eine Verglasung mit einer Gehwegplatte eingeworfen und mehrere Packungen Zigarettentabak gestohlen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 22 unter 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei warnt vor dem Ankauf von Waren aus zweifelhafter Herkunft, da sich auch der Käufer wegen Hehlerei strafbar machen kann.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell