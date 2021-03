Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 10 fordert drei Verletzte

Grevenbroich-Wevelinghoven (ots)

Am Dienstagvormittag (09.03.), gegen 11:20 Uhr, kam es in Wevelinghoven zu einem Verkehrsunfall. Ein 85-Jähriger befuhr mit seinem silbernen VW die Kreisstraße 10. Er beabsichtigte, links in die Grevenbroicher Straße einzubiegen und übersah dabei vermutlich einen aus Noithausen kommenden Honda. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Beifahrerin im Honda so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Die beiden Fahrzeugführer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch die Kollision waren beide Autos nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen barg die beschädigten Pkw.

Zur Unfallaufnahme war die Kreisstraße 10, zwischen der Straße "An der Zuckerfabrik" und der Landstraße 361, zeitweilig komplett gesperrt. Das Zentrale Verkehrsunfallaufnahmeteam nahm seine Arbeit auf und unterstützte die polizeilichen Maßnahmen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell