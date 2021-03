Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hochwertige Elektrogeräte bei Autoaufbruch erbeutet - Diebesgut konnte teilweise geortet werden

Grevenbroich-Busch (ots)

Am Donnerstagvormittag (11.03.), kam es in der kurzen Zeit von 11:20 Uhr bis 11:25 Uhr, zu einem Autoaufbruch an der Weilerbuschstraße. Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug abgestellt und war mit seinem Hund spazieren gegangen. Der oder die Unbekannte schlug dann eine Seitenscheibe ein und erbeutete eine Tasche mit hochwertigen Elektrogeräten. Da sich ein iPad in der Tasche befand, war es dem Bestohlenen möglich, die Tasche zu orten. Die Polizei konnte so Teile des Diebesgutes in einem Altkleidercontainer an der Straße "Am Rhedung" in Korschenbroich sicherstellen und an den Eigentümer aushändigen. Der Verbleib eines ISO-Distanzlaser-Messgerätes ist nach wie vor ungeklärt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang nach einem dunklen Renault Megan. Das Fahrzeug soll zur fraglichen Zeit neben dem aufgebrochenen Auto angehalten und sich anschließend wieder entfernt haben. Weiterhin sucht die Polizei nach einer Frau, die gegen 12:00 Uhr zwei Gegenstände in den Altkleidercontainer geworfen hat.

