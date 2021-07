Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Berwicke - Auf dem Dach gelandet

Welver (ots)

Ein schwer verletzter Autofahrer, circa 6.000 Euro Sachschaden und ein auf dem Dach liegenden Wagen, bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch (14. Juli) auf der L670 in Berwicke. Der 35-jährige Hammer befuhr gegen 08.40 Uhr die L670 in Richtung Soest. Zwischen Berwicke und Borgeln geriet er in einer Rechtskurve auf den unbefestigten Seitenstreifen, verlor die Kontrolle über sein Auto und rutschte in den Graben. Nach dem Aufprall wurde er mit seinem Gefährt wieder zurück auf die Straße geschleudert und kam im gegenüberliegenden Straßengraben auf dem Dach zum Stillstand. Mit Hilfe von Ersthelfern konnte er den Wagen wieder verlassen. Der Hammer wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell