Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall auf der Beckumer Straße - Eine Leichtverletzte

Lippstadt (ots)

Eine Leichtverletzte und mehrere tausend Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (13. Juli), gegen 13 Uhr, auf der Beckumer Straße. Zuvor fuhr eine 57-jährige Lippstädterin mit ihrem Auto vom Fahrbahnrand an und bemerkte hierbei eine von hinten kommende 72-jährige Autofahrerin aus Wadersloh zu spät. Durch den folgenden Aufprall wird das Auto in einen parkenden Wagen geschleudert, wodurch dieser ebenfalls beschädigt wird. Die 57-Jährige wurde mit dem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell