Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Streit endet im Krankenhaus

Lippstadt (ots)

Ein verbaler Streit über ausstehende Schulden endete am Dienstag (13. Juli) für einen 55-jährigen Lippstädter im Krankenhaus. Der Lippstädter sprach, gegen 13.15 Uhr, den 35-jährigen Freund einer Bekannten auf ausstehende Schulden am Cappeltor an. Dieser rastete daraufhin völlig aus und schlug nach Zeugenaussagen circa Minuten auf den 55-Jährigen ein. Dieser wurde durch die Wucht der Schläge so stark verletzt, dass er mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell