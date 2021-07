Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Unfallflucht in der Querstraße

Anröchte (ots)

Am Montag (12. Juli) wurde zwischen 08.00 Uhr und 16.50 Uhr, ein in der Querstraße geparkter schwarzer Skoda, von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anstatt den Unfall der Polizei oder dem Autobesitzer zu melden, entfernte sich der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin vom Unfallfallort. Die Polizei stellte an dem Skoda roten Farbaufrieb fest. Sie schätzt den Unfallschaden auf 1.500 Euro ein. Zeugen der Unfallflucht oder die Hinweise auf einen roten Wagen mit frischen Unfallspuren geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

