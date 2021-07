Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Aufmerksamer Zeuge - Führerschein beschlagnahmt

Erwitte (ots)

Am Montag (12. Juli), meldete ein aufmerksamer Autofahrer, um kurz vor 22.30 Uhr, der Polizei einen auffälligen Wagen. Von Steinhausen in Richtung Rüthen überfuhr das Auto unter anderem mehrfach, grundlos die Mittellinie und setzte seine Fahrt in "Schlangenlinien" fort. In Erwitte konnte die Polizei daraufhin die 22-jährige Autofahrerin in dem Wagen antreffen. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Die vorgeworfenen Ausfallerscheinungen und den Drogenkonsum stritt sie jedoch ab. Die Beamten fuhren mit ihr ins Krankenhaus, um dort eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Ob die junge Autofahrerin letztendlich zuvor doch Drogen zu sich genommen hatte, wird die Auswertung des Blutprobenergebnisses ergeben. (reh)

