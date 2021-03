Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei Braunschweig bei "Aktenzeichen XY- Vorsicht Falle" - Liebesbetrug und Sex-Tortion erkennen und verhindern

Braunschweig (ots)

Scamming ist der Oberbegriff für Betrugsformen, bei der Liebe, viel Geld oder auch der Traumjob in Aussicht gestellt werden. Der Weg zum angeblichen Glück führt jedoch immer über eine Geldzahlung an die Betrüger, die hinter dem Versprechen stecken. Dabei sind die Gründe für Forderungen so individuell wie die Betrugsmaschen und Kontaktaufnahmen selbst.

In einem Beitrag für die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY- Vorsicht Falle" stellt KHK Mario Krause von der Task Force Cybercrime der Polizei Braunschweig die Besonderheiten des Liebesbetrugs dar und gibt Hinweise, wie man sich vor den Betrügern schützen kann.

Die Folge der Sendung läuft am 31.03.2021, ab 20:15 Uhr, im ZDF.

Scamming und andere online-Betrugsformen sind immer weiter auf dem Vormarsch, das zeigt auch die polizeiliche Kriminalstatistik. Hinweise zu dem Thema finden Sie unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming

