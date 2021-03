Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei rät zu Vorsicht bei Haustürgeschäften

Braunschweig (ots)

Braunschweig

29.03.2021

Die Polizei Braunschweig warnt im Rahmen der Informationskampagne "Klüger als Betrüger" vor Kriminellen, die sich insbesondere bei älteren Menschen mit unterschiedlichen Maschen u.a. Zutritt zu Wohnungen verschaffen wollen, um dort Bargeld oder andere Wertsachen zu ergaunern.

So kam es in letzter Zeit in Braunschweig mehrfach dazu, dass Mitarbeiter von Firmen unangekündigt an der Haustür klingelten und die Betroffenen mit neuen Telefon- und Internetverträgen zum Teil überrumpelten. In anderen Fällen gaben sich Betrüger als Hilfsbedürftige, Handwerker oder Mitarbeiter der Stadtwerke aus.

Tipps Ihrer Polizei Braunschweig

- Kaufen oder unterschreiben Sie nichts an der Haustür.

- Lassen Sie unangekündigte Vertreter oder Verkäufer nicht in Ihre Wohnung.

Bei diesen Haustürgeschäften haben Kunden ein 14-tägiges Widerrufsrecht und können einen Vertragsabschluss rückgängig machen.

Wenn Sie doch etwas an der Haustür kaufen möchten:

- Zahlen Sie niemals per Vorkasse.

- Unterschreiben Sie niemals unter Zeitdruck.

- Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht ganz genau verstehen.

- Bitten Sie Nachbarn oder Bekannte als Zeugen hinzu.

- Achten Sie bei Haustürgeschäften auf das richtige Datum und die Unterschriften. Ein fehlendes oder falsches Datum erschwert oder verhindert ggf. die Durchsetzung des Widerrufsrechts.

- Lassen Sie sich eine Vertragsdurchschrift aushändigen, auf der Name und Anschrift des Vertragspartners deutlich lesbar sind.

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

https://www.verbraucherzentrale.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell