Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Petersfehn - PKW fährt gegen Kinderwagen++

OldenburgOldenburg (ots)

++Petersfehn: Am Dienstag, den 05.01.21, um 16:45 Uhr befuhr ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus der Gemeinde Edewecht den Eichenweg in Petersfehn. Wenige hundert Meter vor der Einmündung in die Mittellinie schloss er auf eine 38-jährige Frau auf, die am rechten Fahrbahnrand mit einem Kinderwagen spazieren ging. Bei leicht regnerischem Wetter und fortgeschrittener Dunkelheit übersah der PKW-Fahrer die Frau, fuhr an dieser knapp vorbei, touchierte jedoch den mitgeführten Kinderwagen. Im Kinderwagen lag zu diesem Zeitpunkt das 1-jährige Kind der Frau. Durch den Aufprall wurde der Kinderwagen aus den Händen der Frau gerissen und in den rechten Graben gedrückt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und eines Notarztes, wurde das Kind mit der Mutter einer Klinik zugeführt. Über den Verletzungsgrad des Kindes ist bis dato nichts näheres bekannt. Es scheinen jedoch nur leichte Verletzungen vorzuliegen.++

