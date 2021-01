Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn ++Pkw-Brand in Edewecht++

OldenburgOldenburg (ots)

Am Samstag, 02.01.2021, wird gegen 02:38 Uhr der Brand eines Pkw in Edewecht in der Hauptstraße gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet auf dem Anwohnerparkplatz hinter einem Mehrparteienhaus ein VW Polo in Brand. Ein Passant bemerkte Rauch und Brandgeruch aus dem Motorraum des abgestellten Pkw und informierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte bereits die gesamte Fahrzeugfront in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden und somit ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindert werden. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Brandursache wird ermittelt. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Tel.: 04403/927-0 entgegen.

