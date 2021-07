Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Lohne - ½ Tonne Diesel abgezapft

Bad Sassendorf (ots)

Unbekannte Diebe zapften von einer Arbeitsmaschine am Steinkuhler Weg in Lohne zwischen Samstag (10. Juli), 14.00 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr, circa 500 Liter Diesel ab. Zeugen die Angaben zu dem Diebstahl oder Verbleib des Kraftstoffes machen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell