Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Mit Eisenstange geschlagen - Opfer festgenommen

Bad Sassendorf (ots)

Nach Angaben eines 36-jährigen Mannes aus Bad Sassendorf wurde dieser am Dienstag (13. Juli), um kurz vor 4.13 Uhr, von einem Mann mit einer Eisenstange auf der Bahnhofstraße geschlagen. Einen Grund hierfür konnte das, unter Drogeneinfluss stehende Opfer, nicht benennen. Nachdem er von dort aus mit seinem Fahrrad flüchtete und die Polizei informierte, stellte diese bei seinem Antreffen fest, dass der 36-Jährige einen offenen Haftbefehl hatte. Ein kurzer Fluchtversuch half ihm aber nicht und so nahmen die Beamten das leicht verletzte Opfer fest. Mögliche Zeugen der Körperverletzung werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell