Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Transporter aufgebrochen

Soest (ots)

Durch die Manipulation am Heckschloss und einschlagen der Heckscheibe gelangten Unbekannte zwischen Samstag (10. Juli), 20.00 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr, in einen Transporter an der Straße "Windmühle" geparkten Transporter. Was neben einer Bohrmaschine noch aus dem Fahrzeug gestohlen worden sein könnte, muss noch geklärt werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

