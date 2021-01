Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Bilanz zur Silvesternacht

45117 E.-Stadtgebiete/45468 Mh.-Stadtgebiete: Auch in dieser Silvesternacht war die Polizei Essen und Mülheim an der Ruhr mit verstärkten Kräften unterwegs, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Hierbei lag das Augenmerk aber in diesem Jahr insbesondere auf die Einhaltung der Vorschriften zur Coronaschutzverordnung. Diese wurden größtenteils eingehalten.

Zwei Vorkommnisse sorgten in der Silvesternacht jedoch für größere Polizeieinsätze:

Um 0:16 Uhr meldeten Zeugen von der Steeler Straße, Ecke Kurfürstenstraße eine Gruppe Jugendlicher (zirka 30 Personen), die mutmaßlich unter Verwendung von Brandbeschleuniger Mülleimer anzündeten. Feuerwehr und Polizei erreichten kurz darauf den Einsatzort und wurden augenblicklich aus der Gruppe heraus mit Feuerwerkskörpern gezielt angegriffen. Bei den geworfenen Feuerwerkskörpern handelt es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um Kategorie 4 Feuerwerk, das zum professionellen Gebrauch verkauft wird. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte ein 16-jähriger mutmaßlicher Werfer festgenommen werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er auf der Polizeiwache seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Gegen 0:40 Uhr meldeten Anwohner eine 50-köpfige Personengruppe auf dem Altenessener Markt, welche randalieren und den Markt verwüsten würde. Zertrümmerte Haltestellen, zerschlagene Werbetafeln und abgetretene oder brennende Mülleimer zeugten von der Verwüstung. Bei Erblicken der Beamten flüchtete die Personengruppe, es konnten jedoch vier mutmaßliche Randalierer festgehalten werden. Sie durften nach Feststellung der Personalien wieder gehen.

Es folgten in den frühen Morgenstunden zahlreiche weitere, silvestertypische Einsätze. Gegen 3:30 Uhr ließ das Einsatzaufkommen langsam nach. (ChWi)

