FW-OE: Nikolausaktion der Kinder&Jugendfeuerwehr Kirchhundem

Ein schwieriges Jahr für die Jugendarbeit in der Kinder- und Jugendabteilung der Feuerwehr Kirchhundem neigt sich dem Ende zu. In diesem Jahr konnten in beiden Abteilungen aufgrund der vorherrschenden Corona Pandemie so gut wie kaum, bis keine gewöhnlichen Treffen abgehalten werden, was für alle Beteiligten natürlich schwer war. Um noch einen versöhnlichen Abschluss in 2020 zu finden habe sich heute ein paar Betreuer/innen von Kinder- und Jugendfeuerwehr auf den Weg gemacht um allen Kids und Jugendlichen ein kleines Geschenk zu machen. Für die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr gab es neben dem Geschenk noch die Möglichkeit unter AHA- Bedingungen vor der eigenen Haustür den neuen Gerätewagen Logistik (GW-L) zu besichtigen. Die LöschKids haben zu Ihrem Geschenk (Loopschal im Flammen Design und Schoko Nikolaus) noch eine Holzscheibe in Form einer Weihnachtskugel erhalten, dieser können sie einen persönlichen Look verpassen und diese dann an dem vor dem Gerätehaus in Kirchhundem aufgestellten Weihnachtsbaum aufhängen. Ein Dank gilt dem Förderverein der Löschgruppe Kirchhundem zur Unterstützung bei den Geschenken der Jugendfeuerwehr, und dem Hof Gerwin für die Weihnachtsbaumspende.

