Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Sechs beschädigte Fahrräder - Vier Tatverdächtige auf der Flucht

Soest (ots)

Am Montag (12. Juli) meldete gegen 21.55 Uhr eine Zeugin der Polizei vier Männer, die gerade dabei waren in der Nähe der Fußgängerzone am "Brüdertor" einen Blumenkübel und sechs abgestellte Fahrräder zu beschädigen. Noch vor Eintreffen der Polizei konnten die Tatverdächtigen in Richtung Innenstadt flüchten. Sie waren zwischen circa 20 und 25 Jahre alt und augenscheinlich afrikanischer Herkunft. Einer von ihnen hatte Raster Haare zu einem Dutt hochgebunden. Ein Weiterer führte ein BMX-Rad mit sich. Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell