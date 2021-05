Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Post Filiale - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Samstag und Sonntag, 15./16.05.2021, über ein Fenster Zutritt in eine Post Filiale in der Hohe-Flum-Straße. In den Räumlichkeiten wurden zwei Tischschubladen geöffnet und durchwühlt. Ein Tresor wurde entwendet. Über ein anderes Fenster verließ der oder die Täter das Gebäude wieder. Über das Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Tatzeit liegt zwischen 16.45 Uhr am Samstag und 10.30 Uhr am Sonntag. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am vergangenen Wochenende im Bereich der Post gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

