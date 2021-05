Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach a.K

Leiselheim.: Zigarettenautomaten entwendet

Freiburg (ots)

Zwischen vergangenem Freitagabend (14.05.) und Samstagmorgen (15.05.) wurden zwei Zigarettenautomaten entwendet. Die Tatorte lagen in der Hauptstraße in Sasbach, Höhe einer Metzgerei, und in Leiselheim, in der Meerweinstraße.

In beiden Fällen wurden die Automaten von einer Hauswand demontiert, bzw. herausgerissen.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

