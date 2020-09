Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Zeuge gesucht

Lübeck (ots)

Am Sonntag (06.09.) gegen 12:00 Uhr, kam es in der Straße Am Landgraben (Siedlung Dornbreite), zu einer Verfolgungsfahrt. Ein Einsatzfahrzeug des 2. Polizeireviers verfolgte einen dunklen Mercedes Benz. Dabei gefährdete der Mercedesfahrer einen entgegenkommenden Radfahrer, der als Zeuge und Geschädigter einer Straßenverkehrsgefährdung infrage kommt.

Aufgrund der Einsatzlage konnte der Radfahrer, der den Fahrzeugen entgegengekommen war, nicht namentlich festgestellt werden.

Es handelte sich um einen jungen Mann mit einer dunklen Jacke und dunkler Hose, weißen Turnschuhen und Baseballcap. Er fuhr auf einem Rad mit auffälliger Vordergabel.

Der Tatverdächtige konnte letztendlich vorläufig festgenommen werden.

Der Zeuge / Geschädigte wird gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier Lübeck unter der Rufnummer 0451-1310 oder per Email unter ED.Luebeck.2PR@polizei.landsh.de . in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle; Öffentlichkeitsarbeit

Vanessa Gräfin von Hahn

Telefon: 0451 - 131 - 2008

Fax: 0451-131 2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell