Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Autofahrerin setzt zurück - Radfahrerin leicht verletzt

Soest (ots)

Eine 55-jährige Soesterin befuhr mit ihrem Auto am Dienstag (13. Juli), gegen 08.50 Uhr, die Straße "Auf der Borg" in Richtung Grandweg. Als sie an der Straßeneinmündung stand wollte ein Lkw vom Grandweg in die Straße "Auf der Borg" abbiegen. Um ihm dies zu erleichtern, setzte die 55-Jährige mit ihrem Wagen zurück, übersah hierbei jedoch eine 34-jährige Soester Radfahrerin, die sich zu diesem Zeitpunkt hinter ihrem Auto befand. Aufgrund des folgenden, leichten Zusammenstoßes fiel die Radfahrerin hin und verletzte sich leicht. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. (reh)

