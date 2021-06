Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Fischbach bei Dahn (ots)

Gegen 17:30 Uhr kam es in Höhe des Saarbacher Hammers zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 67-jährigen Motorradfahrer und einem 38-jährigen Pkw-Fahrer. Der Pkw-Fahrer wollte von Fischbach kommend nach links in FR Ludwigswinkel abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß gegen den Pkw geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde zur medizinischen Erstversorgung durch den Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Straßenabschnitt im Bereich des Verkehrsunfalls war im Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. |pidn

