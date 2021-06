Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in einen Kellerraum in der Darmstädter Straße

Pirmasens (ots)

Zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 19:30 Uhr, drückte ein unbekannter Täter die mit einem Vorhängeschloss gesicherte Kellertür eines Mehrfamilienhauses in der Darmstädter Straße auf. Wie der Täter in das Haus gelangte ist unbekannt. Entwendet wurden ein Kreuzlaser und drei Säcke Zement, von denen jeder 30 Kilogramm auf die Waage bringt. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf 60 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

