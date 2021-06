Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in ein Gartenhaus im Schelertal

Vinningen (ots)

Zwischen Samstag, 14:30 Uhr Uhr, und Montag, 07:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter das Schließblech der Eingangstür eines Gartenhauses aufzuhebeln. Nachdem dies scheiterte, versuchte man sich an dem Schloss der Kellertür, was aber ebenfalls misslang. Die Schadenshöhe an beiden Türen beträgt insgesamt circa 750 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell