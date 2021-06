Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht am Naturheil - Werbetafel beschädigt

Pirmasens (ots)

Zwischen Samstag, 09:00 Uhr, und Sonntag, 10:30 Uhr, wurde die Werbetafel auf der Grünfläche neben den Anwesen "Am Naturheil 2" beschädigt. Vermutlich ist ein landwirtschaftliches Fahr-zeug beim Wenden oder Rückwärtsfahren an der Werbetafel hängen geblieben. Schadenshöhe circa 200EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

