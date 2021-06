Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer und Sozia

Eppenbrunn (ots)

Am Samstagnachmittag, den 12.06.2021 gegen 13:50 Uhr kam es im Bereich der L478 bei Eppenbrunn zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 22-Jähriger Mann mit seinem VW Passat die K36 kommend von Hilst, um anschließend auf die L482 in Fahrtrichtung Trulben einzubiegen. Beim Einbiegevorgang übersah er ein bevorrechtigtes Motorrad, welches die L478 in Fahrtrichtung Eppenbrunn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Motorrad. Hierdurch wurde der 56-Jährige Motorradfahrer und seine 55-Jährige Sozia verletzt und mussten ins Krankenhaus verbracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. |pips

