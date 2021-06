Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Dellfeld-Falkenbusch (ots)

Am 12.06.2021 kam es um 12:35 Uhr auf der L 471 im Einmündungsbereich zur L 477, Ortseinfahrt nach Dellfeld-Falkenbusch zu einem Verkehrsunfall mit zwei Unfallbeteiligten. Ein 53-jähriger Mann befuhr mit seinem Porsche die Zweibrücker Straße in Falkenbusch und wollte im Einmündungsbereich zur L 471 in diese nach links in Richtung Walshausen / Bärenhütte abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts aus Stambach kommenden 28-jährigen Mannes mit seinem BMW, der links nach Falkenbusch abbiegen wollte. Durch die Kollision entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 25000 Euro. | PIZW

