Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 12.06.2021 um 01:00 Uhr ereignete sich in der Friedhofstraße, Pirmasens eine Sachbeschädigung an einem dort geparkten Roller. Eine 34-jährige Frau aus Pirmasens hörte einen lauten Knall und als sie aus dem Fenster schaute rannte eine Person weg. Vor Ort konnte der Roller einer 58-jährigen Frau aus Pirmasens auf dem Boden liegend festgestellt werden, welcher vermutlich von der Person umgestoßen wurde. An dem Roller wurden Kratzer an der linken Fahrzeugseite festgestellt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

