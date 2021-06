Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 11.06.2021 ereignete sich um ca. 16:20 Uhr in der Bleicherstraße ein Verkehrsunfall. Anwohner hörten einen lauten Knall und sahen darauf ein am Boden liegendes "STOP"-Schild. Der Verursacher, der 22-jährige Fahrer eines Paketzustellfahrzeugs (Mercedes Sprinter) konnte durch Zeugenhinweise ermittelt werden. Es konnte geklärt werden, dass er das Verkehrsschild beim Rückwärtsfahren durch Unachtsamkeit umgefahren hatte. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1200 Euro. | PIZW

